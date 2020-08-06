В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать арбуз и дыню и не отравиться

В Свердловской области продолжается сезон продажи арбузов и дынь, в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, как выбрать бахчевые и не отравиться.

Там посоветовали обращать внимание на выбор торговой точки. «Она не должна находиться в непосредственной близости от проезжей части, должна быть оборудована навесом (ограждением), стеллажами (подтоварниками), вывеской с наименованием предприятия, которое осуществляет торговлю, так как обычно торговые места для реализации бахчевых культур определяются органами местного самоуправления (администрацией). Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду», – напомнили в ведомстве, уточнив, что потребитель имеет право запросить документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что бахчевые не должны быть свалены в кучу, не должны продаваться по частям. «Не покупайте арбуз или дыню с надрезами и сами не просите продавца сделать надрез для определения его спелости, это запрещено санитарными правилами, так как есть вероятность бактериального обсеменения. Жара и наличие питательной среды (сладкой мякоти) – условия, способствующие быстрому росту и размножению бактерий. Лучше выбрать по величине арбуз, который возможно съесть, не оставляя до следующего дня, а если все-таки арбуз остался, закройте срез пищевой пленкой и разместите арбуз в холодильнике таким образом, чтобы исключить контакт с сырыми, не подвергшимися термической обработке продуктами (яйцом, мясом, птицей)», – уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что перед употреблением арбуз или дыню надо помыть.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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