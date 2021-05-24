В Роспотребнадзоре рассказали как выбрать арбузы: «Не покупайте половинки и проверяйте документы»

В Екатеринбурге на трассах и рынках начали активно торговать арбузами. Продавцы говорят, что привозят их из Ирана. Но специалисты Роспотребнадзора советуют проверять документы, а также обращать внимание на качество товара, чтобы не отравиться.

Как рассказывают жители Екатеринбурга, арбузы массово начали продавать в последние дни. Цены на них постепенно снижаются, хотя обычно такое наблюдается ближе к июлю-августу. Сейчас килограмм арбуза стоит около 100 рублей, хотя еще неделю назад цена варьировалась от 130 до 150 рублей. Продавцы уверяют, что везут товар из Ирана и он безопасен. Но в Роспотребнадзоре советуют не верить словам, а просить документы.

«У продавца обязательно должны быть документы на арбузы, подтверждающие качество и безопасность продукта. Покупатель имеет право эти документы посмотреть, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Правильно нужно выбирать и торговую точку. Она не должна находиться в непосредственной близости от проезжей части, должна быть оборудована навесом (ограждением), стеллажами (подтоварниками), вывеской с названием, потому что обычно места для реализации бахчевых культур определяет местная администрация. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду».

Арбузы в магазине или на рынке не должны быть свалены кучей. Кроме того, в Роспотребнадзоре просят горожан ни в коем случае не покупать половинки арбуза или надрезать их на рынке. Это запрещено санитарными нормами. На жаре на открытой мякоти будут быстро размножаться бактерии.

«Внешне арбуз должен быть привлекательным: твердым, насыщенно зеленого цвета, блестящим, с сухой плодоножкой», – добавили в пресс-службе управления.

Кстати, дома тоже нужно хранить надрезанный арбуз по правилам: «Закройте срез пищевой пленкой и разместите арбуз в холодильнике таким образом, чтобы исключить контакт с сырыми, не подвергшимися термической обработке продуктами (яйцом, мясом, птицей)», – посоветовали в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 24.05.21

Вице-премьер России назвала ситуацию с пожарами на Среднем Урале «острой». / Тополиный пух и май – в Екатеринбурге уже летает «летний снег» (ФОТО). / МЧС объявило штормовое предупреждение: +37 и грозы с ураганным ветром. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»