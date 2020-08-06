В Солнечном запускают авторские экскурсии и фотосессии (ФОТО)

Один из самых молодых новых районов Екатеринбурга – Солнечный – готовится отметить пятилетие. В честь этого для всех желающих жители района и известные урбанисты проведут авторские экскурсии, во время которых расскажут историю появления Солнечного и планы по дальнейшему развитию. На экскурсиях будут фотосессии и мастер-классы.

Дмитрий Москвин

Сейчас в Солнечном, которому исполняется 5 лет, проживает около 9 тысяч человек. Район строится на площади 362 гектара в границах улицы 2-я Новосибирская и Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), и в ближайшие десять лет здесь будет введено в строй около 1,5 миллиона квадратных метров жилья для 85 тысяч жителей.

В честь первой значимой даты – пятилетия – в Солнечном в августе запускают серию авторских экскурсий. Их проведут как сами жители улиц Солнечной, Лучистой, Чемпионов, так и известные екатеринбуржцы из других районов города.

«Бесшовное пространство улиц, созданное специально для прогулок, стильные клумбы с зелеными многолетниками, спортивные площадки во дворах и парке, где всегда можно устроить пикник – об этом и многом другом расскажет урбанист Дмитрий Москвин. Горожан, которые приедут в Солнечный на бесплатные экскурсии, ждут семейные фотосессии с анимацией от клуба «Баланс Мама», мастер-класс по уличным танцам победителя и участника множества чемпионатов по Hip Hop и House Dance Владимира Рябинкина, тренировка с олимпийской чемпионкой Олесей Красномовец – полный список экскурсий можно найти на сайте увидимсявсолнечном.рф. В связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции количество участников ограничено», – рассказали в пресс-службе холдинга «Форум-групп», генерального застройщика Солнечного.

Во время познавательных экскурсий горожане узнают, с чего начинался Солнечный и что делается сейчас для его жителей. Например, сейчас уже готова школа № 215 «Созвездие». 1 сентября она примет тысячу учащихся. «Созвездие» станет частью большого спортивно-образовательного кластера, который создается в районе, куда уже входят детский сад и ледовая арена «Авто» с интернатом для хоккеистов. Есть планы и по улучшению транспортной доступности района, о чем ранее писал «Новый День»: дорогу в Солнечный сделают четырехполосной, кроме того, планируется построить трамвайную линию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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