Дорогу в микрорайон Солнечный расширят и построят трамвайную линию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект расширения дороги в микрорайон Солнечный. Муниципалитет построит новую двухполосную проезжую часть, а также проложит трамвайную линию, что позволит жителям быстрее добираться в другие районы.

На общей площади 59 гектаров построят новые и реконструируют старые объекты инфраструктуры. Так, согласно проекту, от улицы Окружной до Нескучной на 2-й Новосибирской и Лучистой муниципалитет построит новую двухполосную проезжую часть с пешеходными тротуарами, велосипедными дорожками и пунктами остановок общественного транспорта. Общее число полос, таким образом, увеличится до четырех, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Кроме того, расширят улицу Счастливую, реконструируют улицу Нескучную, построят три дополнительные полосы на пересечении с улицей Лучистой.

Проектом предусмотрена и прокладка трамвайной линии вдоль улиц 2-й Новосибирской и Лучистой – от существующего трамвайного кольца на улице Окружной до проектируемого трамвайного кольца на перекрестке улиц Лучистой и Чемпионов. Но проектная документация пока не готова – только заключен контракт с АО «Трест Уралтрансспецстрой».

«Все мероприятия по реализации первого этапа проекта планируется завершить до 2023 года. В том же году, согласно проекту планировки, стартует второй этап работ: существующая и вновь построенная проезжая часть улиц 2-й Новосибирской и Лучистой будут расширены за счёт строительства дополнительной полосы для движения общественного транспорта. Окончание работ запланировано на 2026 год», – сообщили в мэрии города.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 21.07.20

Форелевую ферму под Нижними Сергами унесло в реку ураганом. / Глава минздрава рассказал депутатам об опасности голых тел и торговых центров. / УрФО занимает последнее место по коэффициенту выздоровевших от коронавируса (ИНФОГРАФИКА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»