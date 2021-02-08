Основную дорогу в Солнечный отремонтируют без перекрытия движения

В этом году начнется капитальный ремонт основной дороги, которая ведет в новый микрорайон Екатеринбурга Солнечный: будет построен последний участок транспортного коридора по улицам Московской и 2-й Новосибирской. Подрядчик обещает, что перекрывать дорогу на время ремонта не будут.

Капитальный ремонт перекрестка ул. 2-й Новосибирской и Окружной будет выполняться с учетом и в параметрах строительства трамвайной линии в мкр-н Солнечный

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, контракт на капитальный ремонт последнего участка транспортного коридора по улице Московской и 2-й Новосибирской был заключен в 2020 году. Подрядчиком выбрана компания АО «Трест УТСС». Работы должны начаться в 2021 году, но точный срок еще не определен.

Согласно проектной документации, АО «Трест УТСС» в 2021 году должен отремонтировать один из главных подъездных путей в Солнечный, сделав дорогу в новый район Екатеринбурга удобнее и доступнее. Работы будут проходить на перекрестках 2-й Новосибирской с Окружной и Умельцев, а также на участке 2-й Новосибирской от улицы Эскадронной до Окружной. Важно, что от подрядчика требуют не перекрывать движение по 2-й Новосибирской на время проведения работ. Проезд автомобилей и автобусов должны организовать по одной половине проезжей части, в то время как другая будет ремонтироваться. Кроме того, для движения в сторону города будет задействована ул. Новосибирская. Подрядчик, по условиям контракта, разработал подробный посуточный график выполнения работ. В нем отражено количество рабочих, техники, привлекаемых к работе. Ремонт будет идти с 7 часов утра до 11 часов вечера в будни и с 11 до 18 часов в выходные дни. Сейчас проект организации движения на ремонтируемых улицах находится на согласовании, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Трамвайная линия в мкр-н Солнечный расположена слева, обособленно от проезжей части

Добавим, что капремонт будет сразу выполняться с учетом будущего строительства трамвайной линии в микрорайон Солнечный. Как ранее писал «Новый День», она пройдет вдоль улиц 2-й Новосибирской и Лучистой – от существующего трамвайного кольца на улице Окружной до проектируемого трамвайного кольца в районе перекрестка улиц Лучистой и Чемпионов. Протяженность участка в однопутном исчислении ориентировочно составит 1 751 метр, трамвайного кольца с одним путем отстоя – около 438 метров.

Перекресток 2-я Новосибирская – Окружная с обособленной трамвайной линией в мкр-н Солнечный

Напомним, в июле 2020 года мэрия Екатеринбурга утвердила проект расширения дороги в микрорайон Солнечный. От улицы Окружной до Нескучной на 2-й Новосибирской и Лучистой муниципалитет построит новую двухполосную проезжую часть с пешеходными тротуарами, велосипедными дорожками и остановками. Общее количество полос увеличится до четырех. Также проектом предусмотрено расширение проезжей части улицы Счастливой и реконструкция улицы Нескучной, в том числе строительство трех дополнительных полос для движения автотранспорта на пересечении с улицей Лучистой. Все мероприятия по реализации первого этапа проекта планируется завершить до 2023 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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