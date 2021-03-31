На строительство садов и школ в Академическом и Солнечном выделили 1,2 миллиарда

Свердловская область получит 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство школ и детских садов. В том числе за счет этих денег будут возводить объекты в новых районах – Академическом и Солнечном.

Финансирование министерство строительства России утвердило в рамках программы «Стимул». В текущем году регион получит 1,2 миллиарда – на 16 социальных объектов, – сообщили в департаменте информполитики региона. «Стимул» реализуется в Солнечном и Академическом.

«По программе «Стимул» мы строим одну школу, шесть детских садов, несколько участков дорог и очистных сооружений, – рассказал заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов. – Уже в этом году мы планируем ввести в эксплуатацию два детских сада в Академическом и детский сад в Солнечном, участок улицы Чкалова от улицы Краснолесья до улицы Академика Сахарова, участки улиц Рябинина и Тимофеева-Ресовского. Часть строительных работ стартовала в прошлом и позапрошлом годах».

Также в Академическом продолжается строительство школы в Десятом квартале и четырех детских садов. Улицу Чкалова планируют продлить от улицы Академика Сахарова до перспективной улицы академика Парина, для этого надо будет построить очистные сооружения и мост через Патрушиху.

А в Солнечном в 2021 году продолжается строительство двух детских садов 250 и 300 мест. Кроме того, в этом году начнется реконструкция главного въезда в район – улиц 2-й Новосибирской и Лучистой. Их будут ремонтировать сразу с перспективой на строительство трамвайной линии и кольца на улице Окружной. В следующем году планируется реконструировать очистные сооружения и провести реконструкцию участка улицы Лучистой с расширением перекрестков Счастливая – Лучистая и Чемпионов – Лучистая.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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