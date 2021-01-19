В Екатеринбурге в 2021 году построят 3 садика и 4 школы: сроки сдачи

В Екатеринбурге в 2021 году построят три новых садика на 800 мест в Академическом и Солнечном, а также четыре школы на 2550 мест в разных районах города. «Новый День» узнал, когда объекты будут сданы в эксплуатацию.

Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, три садика будут введены в новых районах города. В Академическом в квартале № 26 «Близкий» детский сад сдадут в эксплуатацию в конце июля, новое учреждение сможет принять 300 детей, в том числе здесь будут ясли на 50 детей в возрасте от полутора до трех лет. Еще один садик планируют до конца года построить в квартале № 11 Eleven. Он будет рассчитан на 250 мест. В районе Солнечном ввод садика запланирован на середину июля. Здесь новый садик сможет принять 250 детей, в том числе 50 малышей в возрасте от полутора до трех лет.

Новую школу в июне сдадут в эксплуатацию в Кировском районе. Учреждение на 550 детей расположится в квадрате улиц Уральская – Советская – Блюхера – пер. Парковый. В августе должна пройти приемка школы № 80 в Орджоникидзевском районе, новое здание на улице Калинина, 26а, примет 1000 детей.

Кроме того, в 2021 году в Екатеринбурге построят новый корпус школы № 167 на улице Фрезеровщиков, 84а. Планируется, что здание на 600 человек построят в июне. В июне же закончат строительство пристроя к лицею № 173 на улице Народной Воли, 21. Здание рассчитано на 400 человек.

Таким образом, в 2021 году в школах Екатеринбурга появится 2550 новых мест, а в детских садах – 800.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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