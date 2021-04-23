Детские сады примут почти 20 тысяч детей в возрасте от года до четырех

В Екатеринбурге к концу майских праздников закончится распределение детей в детские сады: 11 500 мест создано для 3-4-летних и 8 255 мест – для 2-3-летних. И впервые в этом году наберут группу из 15 малышей в возрасте от года до полутора.

«Кампания по комплектованию детсадов проходит ежегодно в апреле – начале мая. В это время мы укомплектовываем группы детьми в возрасте от полутора лет, которые пойдут в садик летом и с 1 сентября. В этом году для детей в возрасте от 3 до 4 лет у нас создано 11 500 мест (в прошлом году было более 12 тысяч). Для детей от 2 до 3 лет – 8 255 мест (в том году было чуть более 6 400 мест). И для детей от полутора до двух лет – 322 места (в прошлом году было всего 30 мест)», – рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Кроме того, в одном из детских садов Екатеринбурга в этом году впервые наберут ясельную группу для самых маленьких, в нее примут 15 малышей в возрасте от года до полутора. Это – пилотный проект. Департамент образования хочет посмотреть, смогут ли детсады справиться с такими маленькими детьми.

Начальник департамента образования администрации города Константин Шевченко напомнил, что у родителей существует право выбора детского сада в случае наличия там мест. Еще при подаче заявления можно указать два приоритетных садика, дополнительно к тому, который привязан к адресу прописки. «Поменяться» садиками самостоятельно родители сейчас не могут, для этого нужно подавать заявку в департамент образования.

«Сохраняется неравномерность распределения мест по районам города, – признала Екатерина Сибирцева. – Есть очереди в Академическом, но там в этом году комплектуется намного больше мест, надеюсь, что на всех 3-летних детей хватит. Сохраняется потребность в микрорайоне Светлом, хотя там строится садик, в Солнечном высокая загрузка».

Частично проблему решат новые детские сады. В этом году будут сданы два детских садика в Академическом – на 250 и 300 мест, и один в Солнечном – на 250 мест. Также в систему образования вернется после капремонта старое здание детсада. Таким образом, в этом году будет введено 900 дополнительных мест.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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