В Екатеринбурге началось распределение мест в детских садах

В Екатеринбурге родители стали получать уведомления о получении места в детском саду, а также о смене очереди. Окончательные списки сформируют ближе к середине мая. Но уже сейчас среди мам и пап много недовольных: детям дают места в садиках, которые находятся далеко от дома. Многие готовятся отказываться от места, либо подавать заявление на смену сада.

О старте распределения мест в детских садах «Новому Дню» рассказали родители детей, которым предстоит в сентябре пойти в группы впервые. Очередь начала двигаться накануне, от количество запросов родителей временно даже был недоступен вход в личный кабинет на сайте екатеринбург.рф (сейчас неполадки устранены). Есть уже и те, кому пришли уведомления о выдаче путевок.

«Нам дали место не в том садике, в который мы хотели. Но тоже недалеко от дома. Общаясь с другими родителями, понимаю, что повезло. Кому-то придется возить детей в соседние районы», – рассказала «Новому Дню» жительница ВИЗа Екатерина, чей трехлетний сын пойдет в сад в этом году.

На форуме Umama.ru действительно много недовольных мам, которые жалуются: путевку выдали в садик, который находится в 10 остановках от дома. Кто-то планирует ехать в управление образования, писать заявление об отказе от места и ждать следующего распределения, другие – пишут заявление на смену сада в надежде, что где-то появятся свободные места. Есть и такие, кто уже отказывался от путевки в садик в 2020 году, но вновь получил направление в тот же сад.

«Год назад давали сад, отказались – далеко. Ждали год. Была возможность так как младший ещё был маленький. Сегодня распределение которого я так ждала потому что уже нужно на работу, денег не хватает совсем. И что в итоге. Дали тот же самый сад что и год назад. Садик за 9 км от дома, который давали год назад. Ну и какой смысл было ждать год», – пишет анонимный пользователь форума.

Распределение мест должно закончиться после майских праздников. Всего, по данным департамента образования Екатеринбурга, в этом году для 3-4летних детей создано 11 500 мест, для 2-3-летних – еще 8 255 мест.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.05.21

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