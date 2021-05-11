В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда включат просмотр очереди в детский сад, не работавший два дня

В Екатеринбурге родители будущих дошколят второй день не могут проверить текущее состояние очереди на место в детском саду либо узнать о выданной путевке. Сервис оказался временно недоступным. Но в мэрии Екатеринбурга обещали, что в ближайшие часы он возобновит работу.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге сейчас идет распределение мест в детских садах. Для 3-4-летних детей создано 11 500 мест, для 2-3-летних – еще 8 255 мест. Обычно номер очереди ребенка можно было посмотреть в личном кабинете на сайте екатеринбург.рф, либо на «Госуслугах». Но в последние два дня оба сервиса недоступны: на портале городской администрации сообщается: «Номер очереди в детский сад не найден», на «Госуслугах» не получается сформировать заявление. У родителей будущих детсадовцев уже начинается паника.

«Нам дали место в том детском саду, в который мы и хотели пойти. Но сейчас эту информацию я найти не могу. Боюсь, что программа что-нибудь переформирует, и нам дадут путевку в другой садик, далеко от дома», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга.

Нервничать приходится и тем, кто еще не получил место в садике. Родители переживают, что останутся без места.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что сервис по просмотру очереди действительно был временно закрыт. Но сегодня он вновь заработает. Специалисты, обслуживающие программное обеспечение, сказали, что сервис закрыт, так как сейчас уже идет распределение мест в детские сады. На «Госуслугах» в личном кабинете и в личном кабинете на екатеринбург.рф та же причина. «Это было сделано по просьбе Департамента образования на время распределения мест на 2021/22 учебный год, – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Сегодня комплектование завершено, и сервис будет включен в течение пары часов».

В департаменте образования Екатеринбурга напоминают, что основной период комплектования детских садов на следующий учебный год проходит с 1 апреля по 30 июня. Дополнительный период комплектования проходит в течение всего оставшегося учебного года, ежемесячно в период с 1 по 5 число каждого месяца за исключением января.

«В середине мая родителей начнут оповещать о предоставленном детском садике. Если родителей не устраивает то учреждение, которое предоставлено муниципалитетом, в период дополнительного комплектования у них есть возможность попасть в другой детский сад при наличии в нём свободных мест. Для этого необходимо написать заявление на смену детского сада в районном управлении образования, лучше предварительно позвонить туда, – уточнили в департаменте. – Но при написании заявления на смену детского сада родитель автоматически отказывается от предоставленного места».Напомним, ранее родители, детям которых уже выделили места в детских садах, жаловались, что ДОУ находятся далеко от дома.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

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