Новые детсады, дороги и малоэтажная застройка: Орлову показали, что появится в Академическом (ФОТО)

Алексей Орлов сегодня впервые в качестве главы города приехал с инспекцией в будущий восьмой район города Академический. Чиновнику показали, какие программы здесь реализуют за счет бюджета и чем занимаются застройщики. Первым отчитался замглавы по вопросам капстроительства Алексей Бирюлин. Он рассказал, что в этом году в квартале Eleven, который еще только строится, будут сданы два детсада. В 10-м квартале по планам детсад на 250 мест должны сдать в 2022 году, но сроки сдвинули, сдадут в этом. В следующем году заработает школа на 1100 мест.

Что касается дорог – заканчивается строительство улицы Чкалова от Сахарова до Парина, этот участок позволит добираться до объектов Универсиады, Дворца дзюдо и Академии тенниса, должны сдать участок улицы Парина в районе 11-го квартала, начать строительство Рябинина от Парина. А главное, решен вопрос по строительству трамвайной ветки в Академический. Цена этого контракта составит 3 млрд рублей, трамвай запустят к 2023 году.

Гендиректор «РСГ Академическое» Николай Зуев показал Орлову планы по развитию Преображенского парка. «Это центральная часть района, Преображенский парк не является природным, первоначально это заболоченная часть, примыкающая к реке Патрушиха. А сегодня это полностью искусственная территория из холмов, возвышенностей, река с образованными плотинами и водными пространствами. Парк Преображенский действительно является общественным местом, при формировании пространства мы попытались воплотить те пожелания, которые есть у людей. Это благоустройство создавали в том числе сами жители, на многочисленных субботниках. Это центр досуга населения, где проходят зимние и летние праздники», – рассказал Зуев.

Парк получит федеральное финансирование как победитель рейтингового голосования – за развитие этой территории проголосовали более 68 тысяч горожан. 4 марта был объявлен конкурс на разработку дизайн-проекта парка. Сегодня Николай Зуев попросил, чтобы в состав комиссии по отбору лучшего подрядчика вошли ответственные за благоустройство города.

Еще одна тема касалась развития дорог. Николай Зуев напомнил, что в планах у «РСГ Академическое» – строительство кварталов 12, 13, 14, 15, район будет расширяться. На сегодняшний день есть дороги, которые будут финансироваться по федеральной программе «Стимул», есть дороги, по которым решен вопрос проектирования, но есть и участки, где нет даже предварительной договоренности по совместному финансированию из бюджетов.

Гендиректор компании-застройщика отметил, что сложно строить жилье, не понимая, как делать дороги, и попросил Орлова обратиться в область с этим вопросом. «Надо больше думать о том, как заехать и выехать из района», – заметил вице-мэр по вопросам транспорта Алексей Бубнов. Собравшиеся обсудили, что эта проблема решается, скоро появиться трамвай.

Еще один крупный проект, который будет реализован на территории будущего восьмого района – это малоэтажная застройка. ООО «Икар» сегодня презентовало 45-й квартал, который появится вдоль улицы Амундсена за Патрушихой. На площади около 285 тысяч квадратных метров построят дома высотой не более 4 этажей на 9 тысяч человек. Предусмотрена концепция дворов без машин. Здесь будут детсады, коммерческая инфраструктура, спортивные зоны. Жилье обещают сделать доступным по цене.

Комментируя итоги сегодняшнего визита, Алексей Орлов отметил, что в Академическом сбалансированно прорабатывается вопрос жилой и социальной инфраструктуры, вопрос с транспортной доступностью решается, концессия на строительство трамвайной линии будет заключена в ближайшее время.

«Обсудили сегодня перспективы дальнейшего развития, в том числе малоэтажного. Это абсолютно новые подходы в создании комфортной городской среды. Нам необходимо наши планы синхронизировать в части строительства дорог, привлечения федерального финансирования по программе «Стимул». В рамках недавнего визита вице-премьера Марата Хуснуллин эти вопросы обсуждались. Те задачи, которые поставлены по объему ввода жилья, они требуют федеральной поддержки по строительству инфраструктуры. Здесь планы реализуются, хорошие планы – в этом году детский сад сдается, в следующем году – прекрасная школа на 1100 мест. Никаких сомнений о том, что объекты будут сданы в срок, нет», – отметил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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