Сборщики подписей пытаются отбиться от полиции в Краснотурьинске: «Бабушкина у нас организатор»

Сборщики подписей за возврат прямых выборов мэров сегодня приехали в Краснотурьинск. Как сообщается в группе народной инициативы, к приезду волонтеров у полиции уже было готово официальное предупреждение о недопустимости публичных мероприятий, фото документов обнародовано в «Фейсбуке».

Активисты на месте начали устанавливать куб, аналогичный тому, что у них забрали полицейские в Екатеринбурге. Были готовы только металлические основания, когда к волонтерам подошли две девушки в форме полиции. Видеозапись общения опубликована «ВКонтакте» в группе "Вечерний Краснотурьинск".

«Они заявили, что у них появилась информация о готовящемся массовом мероприятии, информацию они обязаны проверить. После этого одна из сотрудниц полиции говорит: «Пришли, чтобы вынести представление или предостережение представителю», начинается выяснение, кто главный и на каком основании собираются подписи. Волонтеры объясняют, что они представители народной инициативы, которую одобрило заксо, председатель заксо Людмила Бабушкина подписала документ и подают список членов инициативной группы. «Можете позвонить по своим каналам секретным и проверить, что такой документ есть, и там есть подпись Бабушкиной, председателя заксо. Она выступает организатором всего этого, то есть, она это одобрила. Какие могут быть вопросы? А здесь собрались люди, которые выполняют то, что им поручили, в том числе и Бабушкина», – говорит один из активистов. После полицейские предлагают следующий вариант: волонтеры собирают подписи, но не развешивают баннеры на кубы, а правоохранители им не мешают.

Напомним, во вторник в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле представители МОБ и полиции разогнали волонтеров, собирающих подписи. Причина – якобы имеет место нарушение закона о митингах, идет пикет с использованием сборно-разборной конструкции без соответствующего уведомления. На аргумент активистов о том, что у них не пикет, а сбор подписей, который регулируется областным законом, силовики внимания не обратили. В Екатеринбурге при этом задержали трех человек, забрали кубы и столы, оформили протоколы. Первый протокол – в отношении Андрея Пирожкова – суд рассмотрел вчера. Его признали виновным в организации незаконного пикета и назначили штраф.

Сегодня волонтеры в Екатеринбурге собирают подписи, установив куб с белыми баннерами – вообще без навеса работать невозможно из-за жары. Добавим, Людмила Бабушкина сегодня на пресс-конференции также прокомментировала эти события. По ее мнению, активисты со сбором подписей поспешили, но и МОБ с силовиками не правы. «Демонстративно разбирать куб было неправильно», – считает она. Кроме того, депутат, которая избирается от «Единой России» и не озадачивается сбором подписей для выдвижения, дала совет не предоставлять сборщикам свои персональные данные, «чтобы их не использовали ни для чего другого». Впрочем, попытка завладеть подписями на самом деле уже была – бумаги у волонтеров, по их словам, пытались отобрать полицейские.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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