Креков анонсировал полноценное возобновление плановой медпомощи к сентябрю

Свердловский вице-губернатор Павел Креков рассказал о том, когда в регионе будет восстановлена полноценная плановая медицинская помощь. «Плановой помощи будет больше – в ближайшее время возобновим работу наркологического диспансера, дай бог, чтобы тенденция [по освобождению числа специализированных коек для коронавирусных больных] была постоянной и надолго. Мы уйдем в цифру ниже ста, возможно, заметно ниже ста, до нуля точно не дойдем, но уже в сторону [уменьшения] к сентябрю», – сказал он, имея в виду количество спецмест в больницах для лечения пациентов с Covid-19.

Креков уточнил, что уже сейчас власти работают над «перепрофилированием отделений и переводом их в обычный режим». При этом, по новым правилам, для плановой госпитализации у пациентов просят справки – об отрицательном результате ПЦР-тестирования на коронавирус, а в некоторых случаях и компьютерную томограмму легких, подтверждающие, что человек не болен. «Мы проводим закуп лабораторий для экспресс-тестирования людей, которые идут на плановые госпитализации. Есть уже опыт их использования», – отметил Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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