В поликлиниках ждут возобновления плановых приемов с понедельника. Куда записаться уже сейчас

Екатеринбуржцы ждут возобновления плановых приемов узких специалистов уже с понедельника, 17 августа, передает «Новый День». Об этом агентству сообщили два источника в сфере здравоохранения. «Нам обещают, что с понедельника начнутся приемы, сами очень ждем, потому что приходится чуть ли не в подпольном режиме работать», – объясняют медики.

Не исключено, что ожидания врачей связаны с некоторой стабилизацией эпидобстановки – на этой неделе, как уже писало агентство, министр здравоохранения региона Андрей Карлов подписал указ, который разрешает 18 медучреждениям в Екатеринбурге и области, ранее задействованным для лечения пациентов с Covid-19, вернуться к профильной работе.

В горздраве Екатеринбурга и министерстве здравоохранения информацию о том, что с понедельника будет возобновлена плановая медпомощь в полном объеме, пока не подтверждают.

Напомним, с 30 марта до особого распоряжения в Екатеринбурге приостановлен прием пациентов в муниципальных поликлиниках в плановом порядке, закрыта предварительная запись на прием к врачу. Исключение составляет стоматологическая помощь.

Кроме того, как писал «Новый День», есть список специалистов в больницах города, к которым можно все же попасть на прием в плановом, а не экстренном режиме. При записи необходимо ссылаться на распоряжение управления здравоохранения администрации Екатеринбурга от 29 мая 2020 года. Приемы ведут хирурги, неврологи, пульмонологи, нефрологи, урологи, отоларингологи и другие специалисты.

Добавим, ранее вице-губернатор Павел Креков анонсировал полное восстановление медицинской помощи в плановом режиме к сентябрю.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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