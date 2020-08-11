Наркология, психиатрия и еще 16 больниц возвращаются к нормальной работе

Свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов подписал указ о переходе к штатному режиму работы 18 медучреждений. Часть из них полностью закроют ковидные отделения, часть – пока продолжат работу, но сократят количество специализированных коек. Об этом, как передает «Новый День», сказано в указе № 1422 от 10 августа 2020 года.

Так, полностью закрывают ковидные отделения Свердловская областная клиническая психиатрическая больница и областная наркологическая больница, где было открыто 100 и 110 коек соответственно. Также закрывают ковидарии ЦГБ № 2 (60 коек), ЦГКБ № 6 (350 коек) и детская горбольница № 8 (100 коек) в Екатеринбурге, медсанчасть № 21 в Нижней Салде (20 коек) и Сысертская районная больница (232 койки).

Восстанавливают работу в штатном режиме, но остаются готовыми к приему пациентов с Covid-19 несколько медучреждений в области. Так, 10 коек оставят в детской городской больнице Первоуральска, три койки в детской горбольнице Каменска-Уральского, две – в детской городской больнице в Нижнем Тагиле. Сразу 68 коек сохранят в городской больнице Асбеста, еще 100 коек в детской клинической больнице № 11 Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.20

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