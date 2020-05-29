Горздрав утвердил список больниц, где открывают плановые приемы (Документ)

Управление здравоохранения Екатеринбурга утвердило список медучреждений города, где возобновляются плановые приемы специалистов. Перечень небольшой, а работать больницы могут только с соблюдением огромного перечня мер безопасности.

Согласно документу, подписанному начальником горздрава Денисом Демидовым (полная версия есть в распоряжении «Нового Дня»), «в связи с нарастающей потребностью населения в первичной медико-санитарной (консультативно-диагностической) медпомощи в период распространения Covid-19», должны открыться приемы узких специалистов в ЦГКБ №1, ЦГБ № 2, ЦГБ № 3, ЦГКБ № 6, ЦГБ № 7, ЦГБ № 20, ЦГКБ № 23, ЦГКБ № 24, ГКБ № 14 и ГКБ № 40, а также в «Новой больнице» и клинике «Ситидок-Урал».

Список требований к мерам безопасности занимает три страницы. Например, интервал между приемами должен быть не меньше получаса, пациентов старше 60 лет будут принимать строго до полудня, запись будет вестись по телефону, пациентов из групп риска, у кого есть, например, сахарный диабет или онкология, специалисты должны навещать на дому. Часть консультаций предлагается перенести в Skype, WhatsApp и FaceTime. Особо подчеркивается, что направления на госпитализацию или назначения исследований, таких как МРТ, КТ, УЗИ сердца должны быть под особым контролем – «исключительно по направлению лечащего врача медицинской организации, выбранной гражданином для оказания медпомощи в рамках госгарантий».

Обязательны и требования к масочному режиму, контролю температуры тела как у медработников, так и у пациентов, введен запрет на очереди в коридорах – пациенты должны находиться на расстоянии друг от друга в 1,5-2 метрах, и так далее. Также к приказу управления здравоохранения Екатеринбурга прилагается список узких специалистов, в зависимости от медучреждений, где они будут вести прием.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.20

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