В Екатеринбурге с завтрашнего дня возобновится плановый прием в стоматологиях

В Екатеринбурге с завтрашнего дня стоматологии начнут принимать всех плановых пациентов, а не только людей с острой болью. Информацию «Новому Дню» подтвердили в управлении здравоохранения. Прием будет вестись по предварительной записи и с соблюдением всех мер безопасности.

Указом губернатора Свердловской области стоматологиям разрешили работать еще 18 мая. Но на деле клиники открылись далеко не везде, в Екатеринбурге по сегодняшний день оказывали только экстренную помощь.

Информация о возобновлении стоматологической плановой помощи появилась на портале записи к врачу в Екатеринбурге. Сообщается, что стоматологии открываются с 3 июня. В управлении здравоохранения города «Новому Дню» это подтвердили.

Что касается обычных поликлиник, то здесь плановый прием тоже постепенно возобновляют, но пока записаться к врачу можно не везде. Больницы еще не привели в соответствие с требованиями, которые выставили санитарные врачи в условиях распространения коронавируса. Напомним, ранее был опубликован список медучреждений города, где планируется возобновить плановые приемы специалистов. В перечне – ЦГКБ №1, ЦГБ № 2, ЦГБ № 3, ЦГКБ № 6, ЦГБ № 7, ЦГБ № 20, ЦГКБ № 23, ЦГКБ № 24, ГКБ № 14 и ГКБ № 40, а также в «Новая больница» и клиника «Ситидок-Урал».

В управлении здравоохранения Екатеринбурга обещали чуть позже рассказать когда именно и в каком формате возобновится плановый прием во всех поликлиниках. Подготовка уже идет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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