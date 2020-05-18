Опубликован указ, разрешивший работать больницам, стоматологиям и косметологиям (ДОКУМЕНТ)

С завтрашнего дня в Свердловской области всем муниципальным и государственным медучреждениям разрешено возобновить плановый прием пациентов. Также снова начнут работать стоматологии и косметологии с медицинскими лицензиями. Об этом говорится в указе губернатора Евгения Куйвашева, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Этим же указом до 25 мая продлеваются все другие ограничительные меры – запрет на работу торговых центров, фитнес-клубов, бань, соляриев, ресторанов и иных организаций остается в силе. Добавим, сегодня днем в штабе «Новому Дню» говорили о том, что планируется возобновить прием в больницах только в тех муниципалитетах, где нет заражений коронавирусом, либо где ситуация выглядит благополучной. Как уже писал «Новый День», для торговых центров день открытия сдвинули как минимум до 25 мая. Губернатор заявил в своем инстаграме, что скорректировал планы из-за вспышки коронавируса в логистической компании сети «Красное и Белое».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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