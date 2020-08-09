На уральскую базу отдыха пришел огромный медведь (ВИДЕО)

Недалеко от базы отдыха Кваркуш на границе Свердловской области и Пермского края отдыхающие заметили огромного медведя.

Медведь ломает машину

На видеозаписи, которую прислали в редакцию читатели, видно, что дикий зверь пытается сломать замок на кузове небольшого грузовичка. «Рядом много людей, которые в палатках живут, а не на базе. Их надо предостеречь», – пишет автор видео.

Екатеринбург, Пермь, Елена Владимирова, Антон Отман

Екатеринбург, Пермь. Другие новости 09.08.20

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