На Урале создали петицию о строительстве приюта для медвежат

В интернете появилась петиция, которая призывает отменить решение свердловских властей о дополнительном отстреле медведей и запретить убийства медвежат-сирот, а также создать таким детенышам условия для адаптации с последующим выпуском их в дикую природу.

Создательница петиции Анастасия Лагум пишет о судьбе двух медвежат, которые 9 сентября вышли к людям в поселке Белый Яр Тавдинского района. Вероятно, это те же самые животные, которых видели сотрудники исправительной колонии № 19 города Тавды. По словам зоозащитницы, на протяжении нескольких дней медвежата приходили в сад одной из жительниц поселка, где их подкармливали, а затем уходили в лес. «Затем одну из медвежат, самку, вывезли в Ирбитский район и выпустили в лесу. Но выжить ей будет очень тяжело – специалисты говорят о том, что сначала медвежата должны пройти период адаптации на передержке. Судьба второго медвежонка остается неизвестной, но по сообщениям представителей департамента его, пугая, загнали в лес. Сотрудники Департамента по охране и регулированию животного мира Свердловской области и сами признают, что оставлять медвежонка в лесу нельзя, но у Департамента нет возможностей для передержки», – пишет автор. В петиции, адресованной председателю комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову, свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и министерству природных ресурсов и экологии, требуется:

1. Не допускать убийства или притравки медвежат-сирот. Выделить средства на передержку и адаптацию медвежат, или строительство приюта для таких случаев на территории Свердловской области, или передать (передавать) их в частный приют.

Предоставить прозрачный отчет – фото и видео материалы об дальнейшей судьбе медвежат после отлова.

2. Отменить решение об отстреле 26 медведей в регионе.

На данную минуту петицию подписали 78 254 человека.

Как уже сообщал «Новый День», начиная с первой декады августа, медведи и медвежата стали чаще выходить к городам, и не только на севере Среднего Урала. Их видели в Реже, около Березовского, на трассе около Верхнего Дуброво в 30 километрах от Екатеринбурга и так далее. На днях в Нижней Туре охотники застрелили медведя, приводившего в ужас местных жителей: зверь приходил на местное кладбище и разрывал свежие могилы. Заместитель главы Краснотурьинска Александр Катаев 1 октября отчитал садоводов, которые прикармливают диких животных, выбрасывая в компостные кучи пищу для них. «На соседней улице этого же товарищества «чтобы медведь яблоню не ломал» додумались самостоятельно каждый вечер насыпать косолапому по ведру яблок. А он берет и приходит. И съедает предложенное угощение. Это пока угощают. А потом, когда яблоки кончатся, а привычка к хорошему останется?» – написал чиновник в своем инстаграме.

В департаменте по охране животного мира также обвинили в приходе медведей к жилью садоводов и организаторов нелегальных свалок мусора. «Учитывая большое количество несанкционированных свалок бытовых отходов вокруг городов и поселков, вблизи сельхозпредприятий и вдоль автодорог, медведи, обнаружив там легкодоступную пищу, не уходят далеко, и регулярно выходят к этим местам. Такая же ситуация возникает на местах постоянного отдыха туристов в лесах и по берегам водоемов», – поясняли агентству в департаменте. Уже 3 октября Свердловский департамент по охране животного мира дал добро на убийство 26 медведей в регионе. Так чиновники решили сократить численность зверей, квоты на отстрел которых были сокращены, и, соответственно, их стало слишком много. По данным ведомства, в настоящее время в области насчитывается больше 4100 медведей.

Тавда, Елена Владимирова

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