Жители Краснотурьинска заметили в городе медведя

Жители Заречного района города Краснотурьинска заметили медведя недалеко от лыжной базы. Специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области рекомендуют людям не ходить в лес.

«Медведь потерял чувство страха перед человеком, а это значит, что он потенциально опасен. Мы просим краснотурьинцев пока не ходить в лес. Это опасно!» – заявил муниципальной газете «Заря Урала» представитель департамента Дмитрий Щукин.

«Новый День» уже писал, что в этом году медведи часто выходят к людям – им нечего есть в лесу. Мы собрали рекомендации, как действовать при встрече с лесным хищником. Не пытайтесь сфотографировать его и не поворачивайтесь к нему спиной. Вместо этого обозначьте себя – поднимите над головой сумку или рюкзак и медленно идите обратно тем путем, которым шли.

Напомним, недавно в интернете появилась петиция с призывом не убивать пришедших к людям медвежат-сирот, построить для них приют, выделить на передержку зверей деньги, а также отменить решение об отстреле 26 медведей в Свердловской области.

Екатеринбург, Анна Темрук

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