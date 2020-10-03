Чиновники увеличивают квоту на убийство медведей

Свердловский департамент по охране животного мира даёт добро на убийство 26 медведей в регионе. Так чиновники решили сократить численность зверей, квоты на отстрел которых были сокращены, и, соответственно, их стало слишком много. По данным ведомства, в области насчитывается больше 4100 медведей в настоящее время. Ранее в Союзе охотников и рыболовов региона сообщали «Новому Дню», что во время открывшегося 1 августа сезона охоты на бурых медведей будет выдано разрешение на убийство 482 особей.

Как уже писал «Новый День», животные стали чаще выходить к городам, и не только на севере Среднего Урала. Их видели в Реже, на трассе около Верхнего Дуброво в 30 километрах от Екатеринбурга и так далее. Заместитель главы Краснотурьинска Александр Катаев на этой неделе отчитал садоводов, которые прикармливают жидких животных, выбрасывая в компостные кучи пищу для них. «На соседней улице этого же товарищества «чтобы медведь яблоню не ломал» додумались самостоятельно каждый вечер насыпать косолапому по ведру яблок. А он берет и приходит. И съедает предложенное угощение. Это пока угощают. А потом, когда яблоки кончатся, а привычка к хорошему останется?» – написал чиновник в своем инстаграме.

В департаменте по охране животного мира также обвиняли в приходе медведей к жилью садоводов и организаторов нелегальных свалок мусора. Учитывая большое количество несанкционированных свалок бытовых отходов вокруг городов и поселков, вблизи сельхозпредприятий и вдоль автодорог, медведи, обнаружив там легкодоступную пищу, не уходят далеко, и регулярно выходят к этим местам. Такая же ситуация возникает на местах постоянного отдыха туристов в лесах и по берегам водоемов», – поясняли агентству в департаменте.

Екатеринбург, Елена Сычева

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