Замглавы Краснотурьинска возмущен «добротой» садоводов: «Додумались насыпать косолапому по ведру яблок»

Активность диких медведей на окраинах северных городов Свердловской области вызывает тревогу у местных чиновников. Косолапые приходят в коллективные сады, ломают деревья, ищут еду на помойках. Заместитель главы Краснотурьинска Александр Катаев отметил, что садоводы, как правило, сами провоцируют визиты лесных животных.

«Буквально вчера наблюдали картину, как на компостную кучу, в трех метрах от следов ночного посетителя, выкинули пару булок хлеба. А на вопрос, знаете ли вы, что в ваш сад приходит медведь? Прозвучал недоуменный ответ: «Он ведь ночью приходит, а мы в саду не ночуем!» А про живущих сейчас в саду соседей-пенсионеров как-то и не думается... На соседней улице этого же товарищества «чтобы медведь яблоню не ломал» додумались самостоятельно каждый вечер насыпать косолапому по ведру яблок. А он берет и приходит. И съедает предложенное угощение. Это пока угощают. А потом, когда яблоки кончатся, а привычка к хорошему останется?» – написал чиновник в своем Instagram.

По мнению Катаева, садоводы, которые прикармливают медведей, забывают, что дикий зверь представляет реальную опасность для жизни людей. Он призвал жителей не приучать лесных посетителей к «халявной» еде.

Как сообщал «Новый День», этим летом медведи стали намного чаще выходить к населенным пунктам. Косолапых неоднократно видели в Краснотурьинске, Серове, Березовском, Нижних Сергах, Первоуральске и в окрестностях Екатеринбурга.

«Учитывая большое количество несанкционированных свалок бытовых отходов вокруг городов и поселков, вблизи сельхозпредприятий и вдоль автодорог, медведи, обнаружив там легкодоступную пищу, не уходят далеко, и регулярно выходят к этим местам. Такая же ситуация возникает на местах постоянного отдыха туристов в лесах и по берегам водоемов», – рассказывали ранее «Новому Дню» в свердловском департаменте по охране животного мира.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.20

Спектакли театра драмы неделю будут показывать на канале «Театр». / На ЕКАДе «газель» протаранила четыре машины (ФОТО). / 1 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»