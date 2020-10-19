В департаменте животного мира рассказали, почему медведи часто выходили к людям

Из-за жаркого лета медведи не смогли нагулять жир на лесных ягодах, которых в лесу было мало, поэтому они отправились питаться на ближайшие к городам, поселкам и дачным товариществам свалки. Об этом «Новому Дню» рассказали в департаменте по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области.

«Это создало определенные неудобства жителям, поэтому департамент вынужден рассматривать каждый случай выхода дикого зверя к людям и принимать индивидуальное решение о его дальнейшей судьбе. С 2015 года количество медведей на территории области неуклонно увеличивается. Если в 2015 году их насчитывалось 3763 особи, в 2020 году на основании подсчетов прошлого года в области проживает 4225 особей», – рассказал директор по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Однако не только свалки приманивали диких животных. Как уже писал «Новый День» ранее, садоводы также специально приносили еду на помойки, подкармливая косолапых, чтобы они, в свою очередь, не бродили по участкам и не ломали деревья и кусты.

Как сообщает департамент информационной политики, по данным зимнего маршрутного учета диких животных по следам, в области по сравнению с 2019 годом увеличилось поголовье кабанов, выросло количество сибирской косули, лося, зайца. «Прирост у соболей, белок и колонка. Из птиц тенденцию увеличения численности демонстрируют тетерев, глухарь, рябчик и куропатки», – сообщили в департаменте.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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