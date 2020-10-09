На Урале застрелили медведя, от голода разрывшего свежую могилу

В Нижней Туре охотники застрелили медведя, приводившего в ужас местных жителей: зверь пришел на местное кладбище и разрыл могилу.

Об этом сообщил на своей странице в инстаграме глава города Алексей Стасёнок. «Почти неделю поступали обращения от директора кладбища о ежедневных похождениях дикого медведя на место недавнего захоронения, в результате которых несколько раз косолапый разрывал могилу, очень серьезно повредив тело умершего человека. Учитывая, что медведь стал представлять реальную угрозу жизни людей и их имуществу, получено разрешение на отстрел дикого зверя. Почти неделю опасного зверя караулили охотники, и сегодня его удалось обезвредить», – написал мэр.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе Свердловский департамент по охране животного мира дал добро на убийство 26 медведей в регионе. Так чиновники решили сократить численность зверей, квоты на отстрел которых были сокращены, и, соответственно, их стало слишком много. По данным ведомства, сейчас в области насчитывается больше 4 100 медведей. Ранее в Союзе охотников и рыболовов региона сообщали «Новому Дню», что во время открывшегося 1 августа сезона охоты на бурых медведей будет выдано разрешение на отстрел 482 особей. Осенью опасные хищники стали чаще выходить к городам, и не только на севере Среднего Урала. Их видели в Реже, Березовском, и даже на трассе около Верхнего Дуброво в 30 километрах от Екатеринбурга.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

Нижняя Тура. Другие новости 09.10.20

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