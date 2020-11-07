В Нижнем Тагиле застрелили медведя, который разрыл могилу и съел покойника

В Нижнем Тагиле нашли и застрелили медведя, который разорял кладбище. Следы зверя замечали на нескольких поврежденных могилах, а однажды он нашел свежее захоронение и смог добраться до тела усопшего. После этого в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области заявили, что медведя ликвидируют. Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», сегодня медведя застрелили. В паблике 96.ru уточняется, что это произошло на территории кладбища «Пихтовые горы» Дзержинского района.

Как уже сообщал «Новый День», аналогичный случай на Урале уже был месяцем ранее – в Нижней Туре застрелили медведя, который промышлял на могилах.

В этом году во многих районах Свердловской области медведи выходят близко к местам проживания человека. Это происходит из-за того, что в жаркое лето медведи не смогли нагулять жир на лесных ягодах, их было мало. «Это создало определенные неудобства жителям, поэтому департамент вынужден рассматривать каждый случай выхода дикого зверя к людям и принимать индивидуальное решение о его дальнейшей судьбе. С 2015 года количество медведей на территории области неуклонно увеличивается. Если в 2015 году их насчитывалось 3763 особи, в 2020 году на основании подсчетов прошлого года в области проживает 4225 особей», – пояснял ранее директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

Нижний Тагил. Другие новости 07.11.20

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