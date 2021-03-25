На Урале застрелили 22 медведей, бродивших по городам

Летом и осенью 2020 года в Свердловской области были уничтожены 22 медведя, которые вышли из леса, проникли на территорию населенных пунктов или излишне приблизились к ним.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов. Он пояснил, что в прошлом году выходы медведей к людям были вызваны недостатком пищи в лесах. «В том году было мало рябины, кедровой шишки, черемухи – их традиционной еды, поэтому они потянулись ближе к людям. Пришлось отрегулировать 22 особи. В этом году медведи еще спят, тем более что большая их часть живет на севере региона, где по ночам все еще стоят морозы. Но если вы встретите вблизи от населенного пункта следы пребывания медведя, сразу сообщайте нашим инспекторам в территориях, чтобы избежать трагедий», – сказал Кузнецов.

Как уже писал «Новый День», в прошлом году медведи добирались даже до свежих могил на кладбищах. Один такой случай произошел в ноябре в Нижнем Тагиле, второй – в Нижней Туре. В обоих случаях хищников уничтожили.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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