На Урале разрешили убить 757 медведей

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года.

Как следует из документа, по сравнению с прошлым годом численность многих видов диких животных заметно увеличилась. Например, лосей в свердловских лесах в прошлом году насчитывалось 48 999 особей, в этом – 51 342, сибирских косуль было 47 369, стало – 50 289, число бурых медведей увеличилось с 4 225 до 4 661, барсуков – с 6 742 до 7 797, соболей – с 6 694 до 6 917, рысей – с 806 до 828.

Указом губернатора установлено, что за год охотники могут добыть 3 223 лося, 4 612 косуль, 757 медведей, 492 барсука, 672 соболя, 18 рысей. Добавим, что в процентном отношении самые большие квоты установлены на медведей (16,2%).

Как уже сообщал «Новый День», прошлым летом и осенью в Свердловской области были замечены неоднократные случаи выхода медведей к населенным пунктам. По данным департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области за этот период были уничтожены 22 медведя, которые вышли из леса и излишне приблизились к городам. Специалисты связывали это с тем, что в 2020 году было мало рябины, кедровой шишки, черемухи – традиционной пищи этих зверей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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