В Серове в черте города заметили крупного медведя. Полиция патрулирует улицы

Жителей Серова предупредили, что в черте города замечен крупный медведь, и попросили жителей быть осторожными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом разместила городская Единая дежурно-диспетчерская служба. «21.08.2020 около 22.00 в г. Серове в районе аквапарка «Пляж» по ул. Победы, 8 был замечен крупный медведь. Сотрудники полиции патрулируют район. Будьте осторожнее!!!», – говорится в объявлении.

Напомним, 9 августа еще один крупный медведь был замечен недалеко от базы отдыха Кваркуш на границе Свердловской области и Пермского края. На видеозаписи, которую прислали в редакцию читатели, было видно, что зверь пытался сломать замок на кузове небольшого грузовичка.

Серов, Евгения Вирачева

Серов. Другие новости 22.08.20

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