В Тавдинскую колонию пришли медвежата (ВИДЕО)

К воротам исправительной колонии № 19 города Тавды подошли двое медвежат. Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУФСИН. Мишки несколько минут побегали перед исправительным учреждением и ушли в лес. Ловить их не стали.

Медвежата пришли в колонию

Это уже далеко не первый случай в этом году, когда медведи выходят из леса к людям. Только за прошлый месяц жители области встретили лесных жителей в разных городах. Так, житель Серова увидел медведя в районе местного аквапарка, другим очевидцем стал местный житель города Березовский.

Ранее «Новый День» писал, что такие частые встречи человека и медведя происходят вблизи несанкционированных свалок бытовых отходов. Медведи, обнаружив там легкодоступную пищу, регулярно выходят к этим местам.

Екатеринбург, Анна Темрук

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