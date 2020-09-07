Сезон охоты – 2020: разрешено убить 482 медведя и 19 рысей

С 1 августа на Среднем Урале открылся сезон охоты на бурых медведей. Общая численность косолапых в Свердловской области в 2020 году – 4 111 особей.

«В настоящий момент у нас открыта охота на медведей, кабана, на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь, на косуль, лосей и пушных животных. Сезон у нас начался без каких-либо задержек и сейчас он в самом разгаре. Всего на 318 территориях охотничьих угодий Свердловской области в этом году разрешен отстрел 4 189 косуль, 2 914 лосей, 626 соболей, 482 медведей, 89 барсуков и 19 рысей», – сообщили «Новому Дню» в Союзе охотников и рыболовов Свердловской области.

Там пояснили, что у охотника должен быть при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевка. Он обязан соблюдать сроки охоты и норму добычи, указанную в разрешении. Получить их можно в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Напомним, что с 2018 года за незаконную охоту предусмотрены значительные штрафы с конфискацией оружия, а в случае причинения животному миру особо крупного ущерба – лишение свободы сроком до двух лет. За самку лося предусмотрен штраф в размере 400 тысяч рублей, за самку медведя – 300 тысяч рублей, а за самку косули – 200 тысяч рублей.

Как сообщал «Новый День», в этом году повстречаться с бурыми медведями удалось не только охотникам: в середине августа мишек заметили жители Серова и Березовского. Как пояснили агентству в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, косолапые выходят к населенным пунктам в поисках пищи.

«Учитывая большое количество несанкционированных свалок бытовых отходов вокруг городов и поселков, вблизи сельхозпредприятий и вдоль автодорог, медведи, обнаружив там легкодоступную пищу, не уходят далеко, и регулярно выходят к этим местам. Такая же ситуация возникает на местах постоянного отдыха туристов в лесах и по берегам водоемов. Что касается садов и деревень, они, как правило, расположены рядом с лесными массивами, и имеют плохое ограждение. К тому же, садоводы нередко выбрасывают сельскохозяйственные и пищевые отходы в непосредственной близости от садов или в открытые мусорные контейнеры, что также привлекает медведей», – рассказали в департаменте.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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