Лечь в позу эмбриона и закрыть голову руками: что делать, если встретил медведя

Встречи человека с медведем в населенных пунктах летом и осенью этого года перестали быть редкостью. Только на прошедших выходных жители Серова, Режа и Североуральска столкнулись с лесным зверем несколько раз. «Новый День» выяснил, как действовать, если медведь оказался рядом с вами.

Как рассказала агентству заместитель директора по научно-исследовательским разработкам и экологическому просвещению Висимского заповедника Александра Хлопотова, ваши действия зависят от того, где и какого медведя вы встретили: «Если вы увидели медведя, сидя в машине, то не нужно пытаться прикормить и приманить зверя. Некоторые думают, что это их единственный шанс встретить зверя, поэтому они привлекают его внимание и фотографируют. Этого делать нельзя, так как даже если это первая или вторая прикормка, животное привыкнет, а в другой раз он не получит еду, поэтому, возможно, проявит агрессию. Это угроза для остальных людей».

Перед походом в лес Александра рекомендует обновить свои знания, потому что существует множество мифов, передающихся из уст в уста. Например, распространенным заблуждением является то, что медведь, стоящий на задних лапах, опасен. Животное так делает, чтобы осмотреть территорию. Если он вертит головой, то это всего лишь признак интереса, а не агрессии. Не нужно сильно паниковать.

Если медведь находится в 10-15 метрах от вас, нужно явно обозначить себя – поднять над головой сумку или рюкзак. Медведь весьма чувствительное животное. Ему нужно время, чтобы понять, кто перед ним. Попытайтесь понять, что он делает – если продолжает идти, лучше начать кричать и размахивать руками. Бежать или лезть на дерево ни в коем случае не нужно, медведь в любом случае догонит вас.

«Бывают ситуации, когда медведя вы замечаете уже слишком близко, в 5-7 метрах, это ситуация, которую нужно избегать, т.к. медведь будет нападать. Есть вариант притвориться мертвым, если медведь бежит на вас. Лягте в позу эмбриона и закройте голову руками», – советует Александра Хлопотова.

Уходите от медведя медленно и осторожно, и тем путем, откуда пришли, постоянно держите животное в поле зрения. Такой путь безопасен с точки зрения повторности встречи. Не поворачивайтесь к зверю спиной, иначе он будет спровоцирован на нападение.

Если вы увидели медвежат, не фотографируйте, не трогайте, не чешите их, потому что вы не знаете, где его мать. Она постарается убить вас, защищая детеныша.

Даже при прогулке в лесу в одиночку, разговаривайте громко, чтобы зверь услышал вас издалека – как правило, медведи избегают встреч с людьми. Если вы с группой, то встаньте рядом друг с другом, чтобы медведь видел, что вас много. При встрече с молодыми животными шумите, хлопайте в ладоши.

Еще одним возможным способом защиты от нападения является специальный аэрозоль. Его можно применять, когда медведь упорно за вами следует. Но средство распространять нужно осторожно и именно то, которое от медведей, а не от других животных. Иные составы могут еще больше раздразнить зверя, а не напугать.

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