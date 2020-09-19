Жители Серова заметили в городе медвежонка

Жители Серова второй раз за последний месяц заметили в городе медведя, точнее, медвежонка.

«Сегодня ночью в районе телевышки ходил медвежонок. Скорее всего, мама где-то рядом. Будьте осторожны», – написал подписчик сообщества Вконтакте «Это Серов, детка!». О той же опасности предупреждает и управление гражданской защиты Серовского округа. «19 .09.2020 в районе лыжной базы «Снежинка» возле коллективных садов садоводы наблюдают следы жизнедеятельности медведя. Граждане! Будьте внимательны и осторожны», – говорится на сайте управления.

Напомним, это уже не первый случай в этом городе. Как уже писал «Новый День», 21 августа около 22.00 крупный медведь прогуливался в районе аквапарка «Пляж» по ул. Победы, 8. А 9 сентября двое медвежат пришли к воротам исправительной колонии № 19 города Тавды. Мишки несколько минут побегали перед исправительным учреждением и ушли в лес. Ловить их не стали.

Серов, Елена Владимирова

Серов. Другие новости 19.09.20

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