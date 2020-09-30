На Камчатке дикий медведь изувечил туристку из Москвы

Туристка из Москвы пострадала от лап дикого медведя, когда путешествовала по Камчатке. Женщина отошла из лагеря, несмотря на предупреждение экскурсовода.

Инцидент произошел в районе реки Быстрая. Москвичка отправилась в 10-дневный поход с семьей. Туристы сплавлялись по реке и сделали привал на обед.

Гид попросил путешественников не отлучаться из лагеря, однако женщина все равно решила прогуляться. В лесу на туристку напал медведь и оставил серьезные раны на ее голове и руках.

Пострадавшую доставили в краевую больницу имени Лукашевского, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«Встреча с хищниками испортит вам не только отдых, а также может привести к более тяжелым последствиям», – отметила руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Наталия Максименко. Она призвала туристов и местных жителей соблюдать осторожность и следовать требованиям техники безопасности.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 30.09.20

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