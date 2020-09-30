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Среда, 30 сентября 2020, 15:16 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На Камчатке дикий медведь изувечил туристку из Москвы

Туристка из Москвы пострадала от лап дикого медведя, когда путешествовала по Камчатке. Женщина отошла из лагеря, несмотря на предупреждение экскурсовода.

Инцидент произошел в районе реки Быстрая. Москвичка отправилась в 10-дневный поход с семьей. Туристы сплавлялись по реке и сделали привал на обед.

Гид попросил путешественников не отлучаться из лагеря, однако женщина все равно решила прогуляться. В лесу на туристку напал медведь и оставил серьезные раны на ее голове и руках.

Пострадавшую доставили в краевую больницу имени Лукашевского, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«Встреча с хищниками испортит вам не только отдых, а также может привести к более тяжелым последствиям», – отметила руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Наталия Максименко. Она призвала туристов и местных жителей соблюдать осторожность и следовать требованиям техники безопасности.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 30.09.20

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