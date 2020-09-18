На Дальнем Востоке гималайский медведь напал на грибников

В Хабаровском крае два грибника пострадали после нападения гималайского медведя. Животное испугалось большого количества людей в лесу.

Инцидент произошел у села Капитоновка Вяземского района, сообщают местные СМИ. По словам двух мужчин, медведь внезапно выскочил из-за деревьев и набросился. Он искусал грибников за ноги и руки, а одному из них порвал когтями ухо.

«Гималайские медведи в плане защиты очень агрессивны, так что он покусал грибников и умчался», – отметил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края Юрий Колпак.

По его мнению, медведь испугался людей и побежал в другую сторону, но наткнулся на мужчин и напал. Искать этого хищника не будут, так как он оборонялся, а такое поведение для медведя считается нормальным. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 17.09.20

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