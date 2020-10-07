Житель Якутии выжил после нападения белого медведя

В Якутии оленевод пострадал от нападения белого медведя. По словам врачей, сейчас состояние пациента стабильное.

Инцидент произошел в поселке Тикси. Мужчину доставили в больницу с многочисленными ранениями конечностей и головы. Ему чудом удалось выжить после встречи с белым медведем, сообщили в региональном минздраве.

Медики Булунской центральной районной больницы наложили швы и стабилизировали состояние пациента. Сегодня будет принято решение по дальнейшему лечению пострадавшего.

Главный врач Булунской ЦРБ Алла Андреева отметила, что мужчина сам себя обслуживает и не нуждается в транспортировке в Якутск.

Якутск, Зоя Осколкова

Якутск. Другие новости 07.10.20

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