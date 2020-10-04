Под Екатеринбургом собаки загрызли медвежонка, людей просят не ходить в лес из-за мамы-медведицы

Под Екатеринбургом представители спасательно-поискового отряда «Прорыв» обнаружили растерзанного собаками медвежонка. Сами волонтеры искали свою потерявшуюся собаку. «Мы искали Хати. Вдруг услышали лай собак. Пошли на звук. Приблизились. Оказалось там медвежонок. К сожалению, медвежонка забили гуляющие неподалеку собаки. На место вызвали представителей полиции и местного егеря. Егерь рассказал, что в этом районе ходит медведица с медвежатами. Вес медведицы около 300 кг», – рассказали представители «Прорыва».

Они предположили, что нашли одного из детенышей медведицы и что та вернется на поиски своего малыша. «Найденный медвежонок находится очень близко к населенному пункту. Не рискуйте! Не ходите в лес! Друзья, это не шутки», – предупредили волонтеры.

Напомним, ранее департамент по охране животного мира Свердловской области увеличил квоту на убийство медведей из-за того, что тех стало слишком много и они стали выходить из лесов в населенные пункты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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