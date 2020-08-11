В Первоуральске МАЗ сбил ребенка на «зебре». Мальчик умер (ФОТО)

В Первоуральске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил МАЗ с полуприцепом. Все произошло на улице Ватутина, возле дома № 34, около часа назад, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства аварии, устанавливают личности участников происшествия, опрашивают очевидцев, изымают видеозаписи с камер наружного наблюдения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.20

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