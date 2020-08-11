Стали известны подробности аварии, в которой погиб 10-летний мальчик из Первоуральска

Появились подробности трагической аварии в Первоуральске, где большегруз сбил ребенка на пешеходном переходе. Десятилетний мальчик, как видно по камерам наблюдения, переходил дорогу по «зебре», спешившись с велосипеда, как того требуют правила дорожного движения. Volvo не остановился и раздавил ребенка. По информации управления ГИБДД региона, мальчик умер еще до приезда скорой.

Водитель большегруза объяснил полицейским, что не увидел пешехода. Авария произошла на территории, куда въезд подобной техники вообще запрещен. «56-летний водитель грузового автомобиля, житель Казани, который в наш регион приехал на разгрузку-погрузку, пояснил, что ехал по навигатору, ошибочно заехав не на ту улицу, ребенка на переходе он не заметил», – рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Известно, что стаж мужчины – 37 лет, за нарушения ПДД он дважды привлекался к ответственности – в 2016 и 2019 годах. Освидетельствование не нашло алкоголя или наркотических веществ в его крови.

Родители мальчика рассказали, что ребенок пошел гулять с другом, дети катались на велосипедах – в момент ДТП он уже возвращался домой, под машину попал в нескольких метрах от дома.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.20

В Екатеринбурге на принудительное лечение отправили больного «короной» – он сбежал с самоизоляции. / В Нижнем Тагиле завершено расследование похищения и убийства подростка, совершенного 17 лет назад (ФОТО). / Почти 100 тысяч голосов на довыборах в заксо посчитают с помощью КОИБов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»