Почти 100 тысяч голосов на довыборах в заксо посчитают с помощью КОИБов

На довыборах в заксо по Краснотурьинскому одномандатному округу 13 сентября будут задействованы в общей сложности 67 КОИБов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение сегодня принято на заседании областного избиркома. Его председатель Владимир Русинов сообщил, что 32 КОИБа поставят на избирательных участках в Краснотурьинске, 21 – в Североуральске и еще 14 – в Карпинске. К этим участкам приписаны 97 тысяч 976 избирателей, или 76,45% от общего числа в округе.

Напомним, все четыре участника кампании в заксо прошли регистрацию еще в конце марта. Это мэр Ивделя Петр Соколюк («Единая Россия»), депутат гордумы Ивделя Николай Заморин (КПРФ), депутат Екатеринбургской думы Антон Гусев (ЛДПР) и юрист Андрей Бычков («Справедливая Россия»). Первоначально довыборы планировались на 17 мая, но из-за коронавируса подготовка к ним была заморожена в начале апреля. С 15 августа кандидаты могут начать агитацию в СМИ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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