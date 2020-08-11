В Екатеринбурге на принудительное лечение отправили больного «короной» – он сбежал с самоизоляции

В Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение 44-летнего мужчину – у него был подтвержден коронавирус. Болезнь протекала в легкой форме, поэтому его оставили под меднаблюдением на дому, но когда врачи приехали, чтобы взять очередной мазок, не обнаружили его дома. Через некоторое время мужчина был задержан и решением Верх-Исетского райсуда по иску центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области отправлен в обсерватор. Туда его увезли на скорой.

«После окончания лечения он будет привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.2 ст.6.3. КоАП РФ. Санкция данной статьи предполагает наложение на физических лиц штрафа в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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