Власти организуют слежку за пациентами с коронавирусом, которые лечатся дома

Свердловские власти намерены организовать слежку за пациентами с подтвержденным коронавирусом, кто лечится на дому. Это будет сделано с помощью сотовых телефонов – подобно тому, как весной и летом власти следили, как бессимптомные носители Covid-19 соблюдали режим самоизоляции. Об инициативе правительства региона рассказал после заседания оперативного штаба вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

«Мы сейчас договариваемся с крупными мобильными операторами, чтобы через компетентные органы организовать контроль за соблюдением ограничений, потому что это очень важно», – отметил чиновник.

При этом жители региона в соцсетях отмечают, что добиться повторных тестов, даже когда человек уже здоров, довольно проблематично – не хватает медицинских работников, поэтому часто сотрудники поликлиник настаивают на том, чтобы пациенты сами приходили сдавать анализы, нарушая режим самоизоляции. Об этом, например, сообщал депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Холодарев в своем фейсбуке. Он дважды посещал медучреждение, чтобы получить два отрицательных теста. При этом депутат рассказывал, что ждать результатов приходится по нескольку дней, однако без прохождения этой процедуры невозможно аннулировать постановление Роспотребнадзора о самоизоляции. За его нарушение же грозит штраф – до 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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