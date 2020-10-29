Заболевший коронавирусом екатеринбургский депутат: «Какой мудак отвечал за техническую часть в горздраве?»

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, у которого более двух недель назад был диагностирован коронавирус, рассказал, что к нему до сих пор не приехал врач. За это время Covid-19 заразилась его жена, причем она переносит болезнь с температурой. С прошлой недели супруги пытаются дозвониться до своей поликлиники.

«Всего с 85 раза жене удалось дозвониться. Объяснили ситуацию. Врач спросила как самочувствие, если в целом нормально, то прийти не могут, т.к. много тех, кому нужна помощь. Конечно, согласились. Пообещали приехать и взять анализ у меня в пн, 26 октября и далее 28 второй. В тот же день перезвонила врач, попросила понять и простить и объяснила, что лучше они приедут во вторник, 27.10, а потом второй анализ возьмут у меня 29.10 и у жены заодно первый надо брать. Спросил, ко скольки ждать, надо ли как обычно не есть/не пить ничего. Сказали, ждите с 8 до 20, готовиться не надо. 27.10 никто не пришел/не позвонил. Дозвонились на следующий день до поликлиники (мне за 300 звонков не удалось, жена, видимо, терпеливее – опять дозвонилась). Врач очень вежливо сказала «ну да, не успели к Вам. И что? Приедем завтра». Надо ли говорить, что сегодня, 29.10 опять никто не звонил/не приезжал?» – написал Холодарев в фейсбуке. Депутат сообщил, что уже чувствует себя здоровым, но не знает, как ему уйти с самоизоляции. Он попросил советов у своих подписчиков.

Заодно народный избранник возмутился организацией телефонии в системе здравоохранения Екатеринбурга. «Какой мудак отвечал последние несколько лет за техническую часть и ИТ в горздраве? Почему я при звонке в поликлинику слышу короткие гудки, как в прошлом веке, а не «здравствуйте, вы 100500й в очереди на обслуживание, среднее время ожидания полдня»? И надо жать эти кнопки перенабора номера до посинения? Пусть бы автомат мне сказал, «если ваша температура ниже 38, просто принимайте арбидол 4 раза в день и больше не звоните». Все равно, это пока что вся помощь от горздрава, что я получил. Зачем вообще куда-то дозваниваться, если ещё прошлый президент изобрёл лампочку госуслуги и электронную запись?» – недоумевает депутат.

Позже он сообщил, что ему все-таки позвонили из поликлиники и предложили самому приехать в медучреждение и сдать повторный тест на коронавирус.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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