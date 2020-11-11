Оперштаб сообщил, кто чаще всех заражается коронавирусом в Свердловской области

Оперативный штаб представил данные по социальному статусу заболевших Covid-19 в Свердловской области.
Активнее всего инфекция распространяется среди работающих граждан – их 59,3% от общего числа зараженных. Безработные граждане в возрасте от 18 до 60 лет составляют 15,1%, пенсионеры – 16,5%. На сегодняшний день число болеющих школьников и студентов не превышает 7%, а случаев заболевания среди детей до 6 лет чуть более 2%.
Напомним, в Свердловской области сейчас действует дистанционный режим обучения для учеников 6-11-х классов и студентов вузов и колледжей. На этой неделе власти начали предпринимать меры по устранению многочасовых очередей в поликлиниках, где одновременно находятся люди с симптомами ОРВИ и ковидные пациенты. Хотя проблемы с приемом в амбулаторном звене фиксировались еще в октябре, когда в Свердловской области начался резкий рост заболеваемости коронавирусом.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 11.11.20
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