Креков: все больничные листы по Covid-19 будут закрывать дистанционно

В ближайшее время минздрав Свердловской области выпустит приказ, согласно которому все больничные листы будут оформляться дистанционно. Об этом заявил в ходе брифинга вице-губернатор Павел Креков.

«Все вещи, связанные с бюллетенем, будут оформляться дистанционно. Если мы будем фиксировать такие случаи [когда людям приходится идти в поликлинику, чтобы продлить или закрыть больничный лист] после выхода приказа минздрава, главные врачи будут нести ответственность, а нам бы не хотелось их наказывать», – сказал чиновник.

По его словам, работу с поликлиниками в этом направлении ведут уже сейчас.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

Власти пообещали увеличить число работников кол-центров по коронавирусу в поликлиниках. / Медики из красных зон, врачи скорой и учителя – в ноябре начнется вакцинация от коронавируса. / Вице-губернатор рассказал, закроют ли рестораны и где разрешат встречать Новый год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»