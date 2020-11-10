Креков: все больничные листы по Covid-19 будут закрывать дистанционно

В ближайшее время минздрав Свердловской области выпустит приказ, согласно которому все больничные листы будут оформляться дистанционно. Об этом заявил в ходе брифинга вице-губернатор Павел Креков.
«Все вещи, связанные с бюллетенем, будут оформляться дистанционно. Если мы будем фиксировать такие случаи [когда людям приходится идти в поликлинику, чтобы продлить или закрыть больничный лист] после выхода приказа минздрава, главные врачи будут нести ответственность, а нам бы не хотелось их наказывать», – сказал чиновник.
По его словам, работу с поликлиниками в этом направлении ведут уже сейчас.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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