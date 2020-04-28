В Свердловской области за нарушение самоизоляции, карантина и за фейк-ньюс выписано штрафов на 500 тысяч рублей

За последние три недели суды вынести десятки решений о штрафах в отношении уральцев, которые нарушали режим самоизоляции, либо не следовали требованиям Роспотребнадзора о карантине. Общая сумма штрафов перевалила за 500 тысяч рублей.

Меньше всего реальных штрафов на данный момент выписано за нарушение указа губернатора Куйвашева о самоизоляции. Напомним, штраф здесь составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Полиция только собирает первичный материал и направляет его в Министерство общественной безопасности, откуда дела поступают в суд. Как рассказал сегодня на онлайн-пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев, за более чем 3 недели действия указа было собрано 2094 первичных материала. Составлено 85 протоколов.

«Рассмотрено 9 протоколов и по решению суда люди оштрафованы на сумму более 20 тысяч рублей. Еще два дела были прекращены по решению суда за отсутствием состава. Это речь идет о том случае, когда люди гуляли не в своей части города и зашли в один из алкомаркетов», – рассказал Тощин.

За нарушение «губернаторского» указа, по словам спикера, суды штрафуют реже всего, относятся к делам лояльно. Зато за нарушение статей КоАП в Свердловской области выписано штрафов на сумму более 500 тысяч рублей.

Речь идет о статье 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Это касается тех, кто получил уведомление от Роспотребнадзора о 14-дневном карантирне но не соблюдал. Штрафы для физлиц здесь составляют от 15 до 30 тысяч рублей. На данный момент, по данным ГУ МВД, было составлено 52 протокола, судами рассмотрено 21 дело, выписано 15 штрафов на сумму 237 500 рублей.

По статье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» составлено 1450 протоколов, рассмотрено 105 дел, выписано 77 штрафов на сумму 104 500 рублей. В 26 случаях суд ограничился предупреждениями.

За «фейк-ньюс» (статья 13.15 КоАП) составлено 9 протоколов, судами рассмотрено 7, сумма штрафов составила 200 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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