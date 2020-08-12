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Среда, 12 августа 2020, 12:05 мск

Новости Екатеринбург

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20 лет назад погибла АПЛ «Курск». На ее борту было шесть уральцев

Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня трагедии в Баренцевом море: атомная подводная лодка К-141 «Курск» потерпела катастрофу. Погибли все, кто был на борту, – 118 человек.

Как уже сообщал «Новый День», среди погибших моряков было шестеро уроженцев территорий, входящих в Уральский федеральный округ. Это свердловчанин Иван Нефедков из Верхотурского района, который нес службу в первом отсеке субмарины и погиб в первые секунды после взрыва. Его тело так и не нашли. Еще четверо – уроженцы Челябинской области: магнитогорец Марат Байгарин, два жителя Копейска – Вадим Бубнив и Валерий Байбарин, житель Верхнеуральского района Решид Зубайдулин. Вместе с ними погиб матрос из югорского города Пыть-Ях Алексей Коломейцев.

Подводная лодка «Курск» вышла в очередной поход из поселка Видяево Мурманской области 11 августа 2000 года. Однако уже вечером 12 августа стало известно, что лодка затонула на 100-метровой глубине в 150 километрах от Североморска. По официальной версии, причиной аварии стал взрыв торпеды. Большая часть экипажа погибла во время взрыва или в первые минуты после него. 23 моряка смогли укрыться в кормовом отсеке. Два дня они подавали сигнал SOS, но помощи так и не дождались. К 10-летию трагедии под Санкт-Петербургом открыли памятник морякам со всех погибших советских и российских подлодок.

Расследование по уголовному делу о крушении «Курска» было начато 23 августа 2000 года. Этот же день указом президента Владимира Путина был объявлен траурным. Позднее в интервью Ларри Кингу на вопрос, что случилось с подлодкой, глава государства ответил: «Она утонула».

В Екатеринбурге, чтобы почтить память погибших моряков, художники из команды Spektr четвертый год создают невидимый арт-объект, посвященный этой трагедии. Одиннадцатиметровое слово «Курск» пишется водоотталкивающими материалами на опорной стене набережной Исети в центре города Екатеринбург, при обычной погоде его не видно. Буквы проступают во время дождя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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