Причиной гибели подлодки «Курск» могло стать столкновение с субмариной НАТО

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» затонула из-за столкновения с субмариной НАТО. Такое заявление сделал адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом. Более того, он сообщил, что знает название подлодки, ставшей причиной гибели 118 членов экипажа «Курска».

Российская подлодка затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. По официальной версии, на борту произошла детонация в торпедном отсеке. Субмарина упала на глубину 108 метров. Несколько лет спустя правительственная комиссия приняла решение о подрыве «Курска». Судно залегало в центре района активного судоходства и рыбного промысла и представляло опасность из-за неразорвавшихся торпед, хранящихся на ее борту.

Вячеслав Попов считает, что причиной гибели «Курска» стало столкновение с американской или британской субмариной. «Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта», – рассказал адмирал РИА «Новости».

Попов добавил, что «с вероятностью 90%» знает название натовской подводной лодки, виновной в трагедии, однако не может его озвучить без доказательств, которые не имеет права публиковать. Стоит отметить, что бывший командующий Северным флотом ранее озвучивал эту версию в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про «Курск».

Известно, что в районе учений в то время находились три атомные подлодки – Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. После произошедшего Минобороны РФ запросило у западных партнеров разрешение на инспекцию субмарин, но получило отказ. Вашингтон и Лондон лишь заявили, что все подлодки находятся в рабочем состоянии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»