Архивы «Нового Дня» о погибших в подлодке «Курск»

12 августа 2000 года в Баренцевом море атомная подводная лодка К-141 «Курск» потерпела катастрофу. Погибли все, кто был на борту, – 118 человек. По официальной версии, причиной аварии стал взрыв торпеды.

Среди погибших моряков было шестеро уроженцев территорий, входящих в Уральский федеральный округ. Несколько последних лет на Плотинке обновляют граффити в память о погибших моряках.

Подробнее о трагедии читайте в архивном материале «Нового Дня».

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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