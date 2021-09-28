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Вторник, 28 сентября 2021, 10:01 мск

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США выходят на охоту за российскими подлодками

Фото: Минобороны РФ

Военно-морские силы США сформировали на Восточном побережье новую оперативную группу эсминцев для противодействия российским подводным лодкам в Атлантике. Об этом сообщается на сайте Военно-морского института США. Группа получила название Greyhound и может быть развернута в короткие сроки для борьбы с российской угрозой под водой, говорится в статье.

Командующий надводными силами ВМС в Атлантике, контр-адмирал Брендан Маклейн заявил, что корабли будут готовы к выполнению всей линейки задач, включая отслеживание подводной активности России в Атлантике и защиту США на море. «Идея в том, чтобы задействовать корабли, у которых уже есть развертывание, они наиболее подготовлены и опытны», – отметил военачальник.

Отмечается, что американские ВМС вынуждены переориентировать свои силы и усилия на атлантический регион из-за роста подводного потенциала России.

В состав новой оперативной группировки войдут как минимум четыре корабля – «Дональд Кук», «Салливанс», «Коул» и «Гревели». Они будут базироваться на морских военных базах в Мейпорте (штат Флорида) и Норфолке (штат Вирджиния). Группа будет полностью готова к выполнению задач к июню 2022 года.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 28.09.21

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Метки / США

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